نواب من 3 كتل يطلبون تزويدهم بقاعدة بيانات كاملة عن عقارات الدولة

استضاف اعضاء في لجان المالية والاقتصاد والاستثمار ولجنة الزراعة النيابية، أمس الاربعاء، وزير الزراعة محمد الخفاجي والكادر المتقدم في الوزارة، ومدير عام عقارات الدولة علي عبد الكريم.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أنه “في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية طرح الاعضاء آراءهم ومقترحاتهم بشأن قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية، واهمية انهاء ظاهرة التجاوز على الاراضي الزراعية فضلا عن استحصال اموال الدولة من المتجاوزين ومحاسبتهم”.

واضاف، “كما ناقش الاجتماع سبل تطوير الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة من خلال هذا القانون الذي سيسهل الكثير من اجراءات تمليك الاراضي امام المستثمرين وخلق بيئة صحية للاستثمار تسهم في خلق آلالف فرص العمل للخريجين والشباب العاطلين وتدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص”. وطالب النواب من مدير عام العقارات “تقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وانواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة”. من جانبه، قدم وزير الزراعة وفقا للبيان، “رؤيته بشأن القانون وتنظيم وضع الاراضي الزراعية ومعالجة واقع الحال وتحقيق اكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية للبلد والذي تمثل الارض لبنتها الاساسية”. واضاف البيان ان “اللجنة المالية دعت وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الى دراسة القانون وتقديم ملاحظاتهم الاخيرة بشأن القانون لغرض دراسته ورفع القانون لغرض التصويت عليه”.