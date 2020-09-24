وزير الموارد المائية: العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا

اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، ان العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا.

وذكر مكتب الحمداني في بيان ان “وزير الموارد المائية شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بالأجتماع الوزاري للمركز الأقليمي لادارة المياه الحضرية ومقره طهران”.

ونقل المكتب عن الحمداني قوله، انه “رغم ان وزارة الموارد المائية تتبع خطط ناجحة لأدارة وتشغيل مواردها المائية الأ انها تواجه صعوبه في تأمين أحتياجاتها بالحاضر والمستقبل ولكافة الأستخدامات وحتى توليد الكهرباء والأستدامة البيئية وهو ما يتطلب التعاون الاقليمي بين الدول المتشاطئة مع العراق والتوصل الى أتفاقات بين الدول المتشاطئة للحصول على حصة العراق المائية من كل نهر ورافده بما يؤمن جريان المياه في الوديان والأنهر المشتركة جريان طبيعي وغير متقطع”.

واضاف ان ” العراق في طور التوصل الى تفاهمات مع الجارة تركيا من مياه نهري دجلة والفرات لوجود الارادة السياسية والدعم المباشر من رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية التركي بتعيين مبعوث خاص من كلا منهما في مجال المياه المشتركة بين البلدين متنميا أن تتوفر نفس النوايا الصادقة بين العراق والجارة ايران للوصول الى تفاهمات بشأن المياه المشتركة بين البلدين”.