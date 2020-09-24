وزير الموارد المائية: نواجه صعوبة في تأمين احتياجاتنا من المياه

اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، امس الاربعاء، ان العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا.وذكر مكتب الحمداني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الوزير شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بالاجتماع الوزاري للمركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية ومقره طهران”.

وقال الحمداني بحسب البيان “رغم ان وزارة الموارد المائية تتبع خططا ناجحة لإدارة وتشغيل مواردها المائية الا انها تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها بالحاضر والمستقبل ولكافة الاستخدامات وحتى توليد الكهرباء والاستدامة البيئية وهو ما يتطلب التعاون الاقليمي بين الدول المتشاطئة مع العراق والتوصل الى اتفاقات بين الدول المتشاطئة للحصول على حصة العراق المائية من كل نهر ورافده بما يؤمن جريان المياه في الوديان والأنهر المشتركة جريانا طبيعيا وغير متقطع”.

واضاف ان “العراق في طور التوصل الى تفاهمات مع الجارة تركيا من مياه نهري دجلة والفرات لوجود الارادة السياسية والدعم المباشر من رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية التركي بتعيين مبعوث خاص من كل منهما في مجال المياه المشتركة بين البلدين”، متمنيا أن “تتوفر نفس النوايا الصادقة بين العراق والجارة ايران للوصول الى تفاهمات بشأن المياه المشتركة بين البلدين”.