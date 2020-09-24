وفاة المناضل القائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير”

وبدون مقدمات بعدَ مسيرةٍ طويلةٍ حافلة بالتضحية والفداء والعطاء, ليتركوا لنا في الروح وعمق القلب آثارهم التي لا تُمحى البتة حتى قيام الساعة, نم قرير العين يا صديقي “أبو تحرير” لروحك الطيبة الطاهرة الف سلام,

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل من خيرة رجال الوطن المخلصين ومن رجال الفتح الغر الميامين ومن ابرز قادة كتائب شهداء الأقصى التي انجبتهم فلسطين ويتمتع بأخلاق عالية ويمتاز بعلاقات اجتماعية حميمه مع كل من عاشرة وأناسه عن قرب هو الأخ الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير” والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء الموافق 2٢/9/2020م أثر نوبة قلبية حادة ألمت به أثناء تواجده في جمهورية مصر العربية عن عمر يناهز 47عاماً قضاها في خدمة الوطن.

ولد الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير الملقب بـ” أبو محمد أو أبو تحرير” كما يحلوا له أن ينادى, بتاريخ 29 -10 -1973م في مخيم الشاطئ مقر سكناه ومسقط رأسه وترجع أصول جذور عائلته إلى بلدة يافا في فلسطين المحتلة عام 1948م التي هاجروا منها قسراً بقوة السلاح إلي قطاع غزة وقد نشأ في كنف أسرة فلسطينية لاجئة مناضلة محافظة على تقاليد المجتمع الفلسطيني وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي ,فهو متزوج وله من الأبناء /4 بنات وابن , حيث تلقى تعليمة في مدارس مخيم الشاطئ وحصل على الثانوية العامة..

محطات مضيئة في حياة المناضل والقائد الفتحاوي الكبير:- خيري احمد أبو الخير

التحق الشهيد المناضل القائد الفتحاوي الكبير/ خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير” مبكراً في صفوف حركة الشبيبة الطلابية بمدرسة فلسطين.

كان الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي خيري أبو الخير نشيطاً ومن الأخوة المناضلين الثائرين الأحرار والمثقفين والمبدعين في أداء عملهم التنظيمي والنضالي والاجتماعي والثقافي بكل جدارة.

يعتبر الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير” من مناضلي حركة فتح فكان مطارداً وملاحقاً للقوات الاحتلال الصهيوني وناشط منذ الانتفاضة الأولى حتي تم اعتقاله إبّان الانتفاضة الأولى مع مجموعة من مطاردي صقور فتح وحكمت علية بالسجن لمدة عامين امضاهم في معتقلي انصار2 ومعتقل أنصار 3 بصحراء النقب وكان خلال تواجده في المعتقل يعمل بالجسم التنظيمي واعيد اعتقاله ولم يتم الحكم علية وتم الافراج عنه بداية السلطة الفلسطينية.

التحق الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير أبو الخير بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الانتفاضة الثانية واسس مع كوكبة من أبناء الحركة وحدات المرابطين وهو كان قائدها ومؤسسها ,حيث نفذ العديد من العمليات والاشتباكات المباشرة مع الاحتلال وخرج العديد من الاستشهادين.

ويعتبر الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير احد نشطاء حي الشيخ رضوان وكوادره المناضلة ونشيط بإقليم غرب غزه.

التحق الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري احمد أبو الخير “أبو تحرير” في السلطة الفلسطينية ضمن قوات حرس الرئاسة وتلقى عدة دورات عسكرية في غزه وتم أرساله مع بعثة إلى رومانيا وتركيا وكان ضمن فريق الحراسة بموكب الأخ الرئيس ياسر عرفات ومن ثم الرئيس القائد محمود كان مسؤول وحدة التدريب بجهاز الحرس الرئاسي حتى عام 2007, نظراً لتميزه وخبرته العسكرية وهو برتبة عقيد في حرس الرئيس.

اعتقل للأسف الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير أبو الخير أكثر من مرة من قبل أيدي أجهزة حماس في غزة.

وعند وصولة إلى أرض الوطن من جمهورية مصر العربية سيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان, وسيقام للشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري أبو الخير بيت عزاء في حي الشيخ رضوان تحت الجسر..

بقلوب ملؤها الحزن والأسى تنعي مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية لحركة فتح المحافظات الجنوبية بخالص العزاء لعائلة الشهيد المناضل والقائد الفتحاوي الكبير خيري أبو الخير “أبو محمد أو أبو تحرير” سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “

(1973م – 2020 م )بقلم : سامي إبراهيم فودةقال تعالى:- “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا “… صدق الله العظيمهكذا هم العظماء حين يترَجَّلَون عن صهوة جيادهم يرحلون بصمت بعيداً عن عالمنا إلى عالم آخر ودون ضجيج