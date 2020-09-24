يسجل 4471 إصابة و3773 حالة شفاء من كورونا الخميس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، عن تسجيل 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي الى 337106 اصابات.

وأشارت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كوروناإلى “تسجيل 3773 حالة شفاء ليصل مجموع الحالات إلى 268761 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 8799 بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة”.

وادناه الموقف اليومي الكامل لجميع محافظات العراق.

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