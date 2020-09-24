2.5 مليون دولار مساعدات امريكية للنازحين المسيحيين في إقليم كوردستان

قدمّت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، مساعدة مالية قدرها مليونان ونصف المليون دولار للنازحين المسيحيين في إقليم كوردستان.

وتم التوقيع على اتفاق المنحة بين القنصل الامريكي العام في الإقليم روب ولر، و المطران بشار متي وردة من كنيسة “مار يوسف” في بلدة “عينكاوا” في العاصمة اربيل.

وبموجب الاتفاق المبرم، تقدم الولايات المتحدة الامريكية المليونين ونصف المليون دولار للنازحين المسيحيين الذين تركوا ديارهم وممتلكاتهم في باقي مدن ومناطق العراق على خلفية الهجمات والتهديدات التي تعرضوا لها من قبل المجاميع الارهابية.

وتشمل المساعدات المالية الامريكية قطاعي التربية والصحة على ان يتم صرفها لمصلحة النازحين المسيحيين في الاقليم.