أزمة سجاد تتفاقم.. إمهال الشرطة 24 ساعة لكشف مصيره

حدد المحتجون في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، مهلة لقيادة الشرطة للكشف عن الناشط سجاد العراقي.

وقال مراسل إن محتجي ذي قار امهلو قيادة الشرطة والحكومة المحلية ٢٤ ساعة للكشف عن الناشط سجاد العراقي.

واضاف ان المحتجين يصلون الى مقر قيادة شرطة المحافظة.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل السبت الماضي تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية اختطاف الناشط سجاد العراقي، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.

وأعلنت قيادة شرطة ذي قار -من جهتها- تحديد موقع الناشط المختطف بعد اقتياده إلى جهة مجهولة على يد مسلحين يستقلون مركبتين ذات دفع رباعي، بعد إصابة ناشط آخر كان برفقة العراقي