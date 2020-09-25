أول تصريح لـ “ميمي “بعد اصابته

صرح اللاعب مهند علي “ميمي “بالقول علمت بإصابتي بالوباء اليوم ولا أعاني من أعراض سوى ارتفاع درجة الحرارة في جسمي وسأخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان قد اعلن في وقت سابق اليوم عن اصابة لاعب المنتخب الوطني بالفيروس المستجد.