التربية تكشف عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن “اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات استطاعت خلال الأشهر الماضية من تسجيل (120) حالة لشهر كانون الثاني و(183) حالة لشهر شباط ، و(139) حالة لشهر آذار، و(96) حالة لشهر ايار، و(22) حالة لشهر حزيران، و(36) حالة لشهر تموز، و(53) حالة لشهر آب، فضلا عن تسجيل (116) حالة لشهر آب، من الشهادات المزورة ولمختلف الجهات الحكومية وغيرها”.

وأضاف البيان أن “الوزارة أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها مع القيام بتبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير”.