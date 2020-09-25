Posted on by

التربية تكشف عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن “اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات استطاعت خلال الأشهر الماضية من تسجيل (120) حالة لشهر كانون الثاني و(183) حالة لشهر شباط ، و(139) حالة لشهر آذار، و(96) حالة لشهر ايار، و(22) حالة لشهر حزيران، و(36) حالة لشهر تموز، و(53) حالة لشهر آب، فضلا عن تسجيل (116) حالة لشهر آب، من الشهادات المزورة ولمختلف الجهات الحكومية وغيرها”.

وأضاف البيان أن “الوزارة أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها مع القيام بتبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close