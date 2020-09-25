ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وديالى.

وذكر بيان المديرية أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من ذات الفرقة ألقت القبض على إثنين من الإرهابيين في منطقة دومييز بمحافظة نينوى، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب».

وأضاف البيان، أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من ذات الفرقة ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الهاشميات بالقرب من هبهب بديالى، والذي يتزامن دخوله دائماً مع تنفيذ عمليات إرهابية في قاطع المسؤولية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب».