المالية تصدر توضيحاً بشأن بيان لاقليم كردستان

اصدرت وزارة المالية، الخميس، توضيحا بشأن بيان لحكومة اقليم كردستان جاء درا على مقابلة لوزيرها.

وقالت الوزارة في بيان انها “أحاطت علما بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية”.

وتابعت، “من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة ، واستخلصت استنتاجات خاطئة”.

واوضحت، أن “المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب، ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح”.