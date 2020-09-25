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المدفعية التركية تقصف منطقة جبلية في محافظة دهوك

أفاد مصدر عسكري بإقليم كوردستان بقصف المدفعية التركية يوم الجمعة منطقة جبلية في محافظة دهوك، ما تسبب باندلاع النيران في مزارع السكان.

وقال المصدر إن “المدفعية التركية قصف عصر اليوم سلسلة جبل خامتير المطل على ناحية دركار الحدودية مع تركيا شمالي قضاء زاخو”.

وأضاف أن “القصف تسبب بإحراق مساحات زراعية واسعة في المنطقة”.

وكثفت تركيا هجماتها البرية والجوية والمدفعية على مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، والذي يتخذ من المنطقة الجبلية الحدودية ملاذا له ومن هناك يش هجمات داخل الأراضي التركية.

وطلبت حكومة إقليم كوردستان إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، مراراً، من تركيا وحزب العمال الكوردستاني، إلى إبعاد الإقليم عن النزاع الدائر بينهما منذ عقود.

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