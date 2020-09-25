النزاهة النيابية: الكاظمي تجاوز «الخطوط الحمراء» للفساد.. هناك قائمة جديدة بـ «رؤوس كبيرة»

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تجاوز «الخطوط الحمراء» للفساد، حيث فيما سبق كان أصحاب المناصب من مدير عام فما فوق محصنين من المحاسبة والمساءلة، ولكن اليوم نجد أن المسائلة قد طالت عدداً كبيراً من المناصب العليا.

وأشارت نصيف أنه «عند سؤالنا للكاظمي عن وجود قائمة جديدة بأسماء الفاسدين فقد أكد وجود قائمة جديدة تضم رؤوس كبيرة من أصحاب المناصب العليا سوف تصدر قريباً، على أن تستمر جهود مكافحة الفساد دون توقف بحسب قول رئيس الوزراء».

عالية نصيف

مبينة بأن «أعمدة الفساد قد تعرضت للاهتزاز الكبير ما ينذر بسقوط حيتان الفساد الذين كانوا يعتمدون على تلك الأعمدة في دعم عمليات الفساد التي يقودوها».