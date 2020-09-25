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النزاهة تبدي استعدادها للتعاون مع العمل لضمان وصول الإعانات والرواتب لـ”مستحقيها الحقيقيين”

أبدت هيئة النزاهة، الخميس، استعدادها للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان وصول الإعانات والرواتب لـ”مستحقيها الحقيقيين” وعزل المتجاوزين ومحاسبة المقصرين.

وقالت هيئة النزاهة في بيان إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد استقبل في مقر الهيئة اليوم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، وتدارسا خلال اللقاء سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين”.

وأبدى حميد، بحسب البيان، “استعداد هيئة النزاهة التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بغية ضمان وصول الخدمات والإعانات والرواتب لمستحقيها الحقيقيين، وعزل المتجاوزين ومحاسبة المقصرين الذي يقدمون على مخالفة واجباتهم الوظيفية التي حددها القانون”، مشيراً إلى “عزم الهيئة توزيع استبانة لقياس مستوى رضا المراجعين عن الخدمات المقدّمة إليهم من قبل مؤسسات الدولة”.

من جهته، استعرض الركابي “جهود الوزارة في استبعاد عشرات الآلاف من غير المستحقين لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية”، مؤكدا “استعداد وزارته للتعاون مع الهيئة؛ من أجل إيصال أفضل الخدمات إلى المستفيدين، ولا سيما الفقراء منهم الذين “نحرص على رعايتهم والرقي بالخدمات المقدّمة لهم”.

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