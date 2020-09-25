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النفط تؤكد التزامه باتفاق اوبك وتنفي ما ذكر خلاف ذلك

اكدت وزارة النفط، الخميس، ان العراق ملتزم باتفاق اوبك بلاس نافية ما ذكر خلاف ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لها ان بإن العراق ملتزم باتفاق اوبك بلاس وانه يعمل مع المنتجين الاعضاء من اوبك ومن خارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الاسواق النفطية العالمية ومنها انتشار (كوفيد 19)والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط .

ونفت وزارة النفط تصريح نسب الى وزير النفط احسان عبد الجبار نشرته جريدة الصباح العراقية، وتؤكد بان وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتقي بمراسل الصحيفة ، وسبق لوزارة النفط ان قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق، مطالبة وسائل الاعلام توخي الدقة والمهنية في نقل وتداول ونشر الاخبار”.

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