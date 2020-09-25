باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين الوزارة تعلن عن عودة (36) نازحا من مخيمات النزوح…

الى مناطق سكناها الاصلية في القائم

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (7) اسرة نازحة بواقع (36) نازحا من مخيمات المدينة السياحية في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية في قضاء القائم غرب المحافظة ، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، مبينا ان هذه العودة تاتي ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وفي سياق اخر اضاف جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع ( 1,320 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة لمناطقهم في قضائي الرمادي و الفلوجة ، فضلا عن توزيع ( 1,434 ) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و بزيبز “.

الوزارة تعلن عن عودة (36) نازحا من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها الاصلية في القائم

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (7) اسرة نازحة بواقع (36) نازحا من مخيمات المدينة السياحية في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية في قضاء القائم غرب المحافظة ، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، مبينا ان هذه العودة تاتي ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وفي سياق اخر اضاف جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع ( 1,320 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة لمناطقهم في قضائي الرمادي و الفلوجة ، فضلا عن توزيع ( 1,434 ) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و بزيبز “.