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برلماني: حجم الفساد في العراق يقدر بـ٣٠٠ مليار دينار

أكد النائب عن تحالف ‹عراقيون› حسين عرب، اليوم الخميس، أن حجم أموال الفساد في العراق يقدر بنحو ٣٠٠ مليار دينار عراقي قد سرقت على مدار السنين الماضية، وقد يكون العدد الحقيقي هو أكبر بكثير.

وأوضح عرب أن «تلك الأموال قد سرقت من خلال المشاريع الوهمية أو الفساد في المشاريع المنفذة، أو بدفع الرشى والفساد في المنافذ والتهرب الضريبي والكمركي وغيرها من الطرق المتعددة للفساد على اعتباره أنه قد دخل في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء».

النائب-حسين-عرب.jpg - اخبار العراق

حسين عرب

مبيناً بأن «تلك الأموال يستطيع العراق استردادها سواء كانت داخل أو خارج البلاد شريطة اتباع السبل القانونية في ملاحقة ومتابعة الفاسدين، وبعد أن تتم عملية إدانتهم تنطلق عملية أخرى لتعقب الأموال التي سرقوها وإعادتها إلى خزينة الدولة».

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