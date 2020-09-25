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تفاصيل حصة الاقليم في موازنة 2021 مازالت غير واضحة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الخميس، عن عدم وضوح تفاصيل حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

ونقلت وسائل اعلامية كردية عن ميرزا قوله ان “المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية عام 2021، مازالت مستمرة”.

واضاف ان “تفاصيل حصة اقليم كردستان من الموزانة المالية غير واضحة لحد الان، باستمرار التغيرات فيها”.

واكد ان حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2020 12.67% وتتضمن صرف 912 مليار دينار لقوات بيشمركة كردستان على حساب موازنة وزارة الدفاع الاتحادية.

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