داعش يفشل بإختطاف امرأة ايزيدية بعد تحريرها من قبضته

افاد مسؤول محلي يوم الجمعة بنجاة امرأة ايزيدية من اهالي قرية “كوجو” في سنجار من محاولة اختطاف في مخيم “الهول” في سوريا.

وقال مدير ناحية سنوني بقضاء سنجار خوديدا جوقي ان قوات سوريا الديمقراطية احبطت محاولة مهرب داعشي لنقل المراة الايزيدية نسرين الى مكان اخر، مضيفا ان قوات سوريا الديمقراطية القت القبض على المهرب وهو من تنظيم داعش وتم تحرير المراة ونقلها الى مدينة الحسكة.

واردف بالقول ان الجهات الرسمية بإنتظار ذوي نسرين لتسليمها اليهم، موضحا ان والدي نسرين اضافة الى شقيقتيها اختطفهم تنظيم داعش من قرية “كوجو” ابان اجتياحه لسنجار في صيف عام 2014، ولازال مصيرهما مجهولا فيما تحررت شقيقتاها شرين وياسمين من الخطف عام 2019 ۔