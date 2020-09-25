دولة عربية ترفض طلباً لترأس جامعة الدول

رفضت دولة قطر، تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، بديلاً عن فلسطين، التي تخلت عن رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

المندوبية العامة لقطر لدى الجامعة ، ذكرت في رسالة موجهة لرئاسة الجامعة: “نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021”.

وكانت فلسطين، أعلنت الثلاثاء الماضي، التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، رداً على التطبيع مع إسرائيل.

ووقعت الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، برعاية أميركية.

وجاء اختيار قطر على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستناداً إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، التي تنص على أنه “إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية”.