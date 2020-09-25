بسم الله الرحمن الرحيم

ذكاء رجل المخابرات الكاظمي (استفز العشيرة جعلها تستعرض سلاحها..واحرج الشيوخ امام شهداء تشرين و…)

اربطوا بين الحادثتين وستعرفون الدهاء:

(فتش العشيرة فاستعرضت عسكريا).. (اعتقل خلية بمليشة الكاتيوشا فاستعرضت بالخضراء)

في السياسية لا يوجد صدف.. انها ضربة موجعة لكل خصوم الدولة.. (العمائم، المليشيات، شيوخ العشائر، الاحزاب).. باقتحام بيت شيخ عشيرة العساكر.. مرتبطا بخطف احد النشطاء (سجاء العراقي).. بعد اتهام عشيرة العساكر بخطفه.. لم ياتي اعتباطا..:

1. (جعلهم يكشفون سلاحهم المنفلت بانفسهم) .. بخروج الالاف من ابناء عشيرة العساكر باستعراض عسكري.. بعد تفتيش بيت شيخ عشيرتهم.. حاملين مختلف انواع الاسلحة التي كانوا يخفونها.. (وهذه رسالة الكاظمي للراي العام.. لما قد ياتي مستقلا من مواجهات) يكون الراي العام مهيئ مع الدولة ضد شيوخ العشائر المنفلتين..

2. (جعل شيوخ العشائر تنحرج امام ابناء العشيرة نفسها).. فاين كانت هذه العشائر المسلحة واستعراضاتها العسكرية (الهيبة وصدر ديوان)؟؟ عندما سقط 30 الف شهيد وجريح بانتفاضة تشرين منذ 2019؟ لماذا لم تستعرض وتتحدى المليشيات (الطرف الثالث) من الاستمرار بقتل ابناء عشائرهم.. ومطاردة القتلة ؟

3. عشيرة العساكر معروفة بارتباطها بمليشة بدر الايرانية الولاء كما تذكر مصادر.. (واقتحام بيت شيخ العشيرة).. رغم ارتباطها بالمليشيات المتهمة بانها فوق القانون.. (يجعل العشيرة تدرك بان الدولة اقوى من المليشية).. وان المليشيات اضعف من ان تعطي حصانة لاحد فوق القانون.. وهنا بداية تغيير المعادلة.

4. تحدي العشيرة باستعراضها العسكرية للدولة ورفض طيران طائرات الجيش العراقي فوق الاراضي العراقية التي تقيم فيها هذه العشيرة.. والمطالبة باخراج القوات العراقية من اراضي تسكنها العشيرة.. كل ذلك (يكشف تحدي العشائر للدولة.. ويكشف حقيقة شيوخ العشائر).. امام الراي العام الذي انقلب عليها اليوم..

5. رسالة بان لا يوجد احد فوق القانون.. ولا مواطنين درجة اولى كما يعتقدون انفسهم (كشيوخ العشائر والعمائم والسياسيين والفاسدين الكبار وزعماء المليشيات والمرجعيات وابناء او احفاد المرجعيات.. الخ).. ولا موطنين درجة عاشرة بقية ابناء الشعب… فلماذا تنقلب الدنيا عند اقتحام بيت شيخ عشيرة وتفتشيه.. في حين لا يوجد رد فعل من شيخ العشيرة نفسه عند تفتيش بيوت عشيرته بحثا عن السلاح او لاي سبب قانوني اخر؟

6. بعد ردة فعل عشيرة العساكر.. المسيئة للدولة والقانون.. واستعراضها العسكري بتحدي الدولة.. دفع عشائر بالفرات باعلان بيان بالوقوف مع مصطفى الكاظمي في الناصرية.. بدعم الدولة وعمل القوات الامنية.. ومنهم رئيس مجلس شيوخ واعيان العراق .. بالدعوة ل عقد مؤتمر من رؤساء العشائر في بغداد وتدعو فيه ياللكاظمي و الفريق عبد الوهاب الساعدي وزير الداخلية الغانمي لدعم القانون وفرض هيبة الدلولة ومساندة القوات الامنية.

7. اعتماد الكاظمي على قوات مكافحة الارهاب المقبول شعبيا بين العراقيين وشيعتهم خاصة.. يجعل اي معادلة باي مواجهة بين (قوات مكافحة الارهاب من جهة واالعشيرة من جهة ثانية) الغلبة لقوات مكافحة الارهاب..عند الراي العام..

ولنتذكر ايضا..(ذكاء الكاظمي) بكشف (حقيقة مليشة الحشد) بازمة اعتقال (خلية الكاتيوشا)

حيث توضح للكثير من الراي العام العراقي اللشيعي .. (حقيقة مليشية الحشد).. التي كانت تدعي انها تحت قيادة الدولة.. ولكن بعد (قيام الدولة باعتقال خلايا الكاتيوشا بالبو عيثة).. فتقوم مليشة الحشد (العصائب وحزب الله.. الخ) الموالية لايران.. باقتحام المنطقة الخضراء.. المقر الحكومي.. والاستعراض العسكري فيها.. وخطف ضباط عراقيين رسميين من قوات مكافحة الارهاب.. والدوس على صورة رئيس وزراء جمهورية العراق الكاظمي.. والتهديد بقتل المخطوفين.. اذا لم يتم اطلاق سراح المجرمين الذين كانوا يطلقون الكاتيوشا المرتبطين بمليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. كل ذلك اسقط الحشد امام قطاع كبير من الذين كانوا يؤيدون الحشد غير مدركين حقيقته الاجرامية الخيانية.

والشيء بالشيء يذكر:

1. تصدر مذكرة اعتقال بحق مقتدى الصدر بتهمة قتل عبد المجيد الخوئي (فيستعرض الصدريين عسكريا متحدين الدولة) فيسقط القضاء باول ضربة موجعة لها بعد 2003 بفشله بتفعيل مذكرة اعتقال المجرم الصدر..

2. تقوم الدولة بتفتيش بيت شيخ عشيرة متهم بخطف ناشط.. فتستعرض العشيرة عسكريا متحدية الدولة.

3. تقول الدولة باعتقال خلية كاتيوشا تستهدف مقار عسكرية حكومية وهيئات دوبلوماسية.. فتستعرض المليشيات الولائية الموالية لايران بنص المنطقة الخضراء وتخطف ضباط مكافحة الاررهاب.. وتهين صور رئيس الوزراء.. الخ..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم