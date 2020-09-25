Posted on by

رئيس منصة موسكو يكشف النقاط التي طرحها جيفري خلال لقاءاته بغربي كوردستان

وقال قدري جميل في تصريحات إعلامية، إن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، قال:

1- لن نسمح للأتراك بإعادة ما حدث في سرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض)، أو الاستحواذ على أرضٍ جديدة، تحت طائلة العقوبات.

2- التعجيل بالاتفاق الكوردي – الكوردي، لأننا ذاهبون إلى معارضة جديدة وقوية خارج إطار الائتلاف.

3- لا نعمل على إعطاء حكم للكورد، ونحن مع وحدة سوريا مع الحفاظ على حقوق الكورد.

4-  فك الارتباط مع حزب العمال الكوردستاني PKK.

5- البنود أعلاه استراتيجية أمريكية لاعلاقة لها بقدوم أو بذهاب رئيس أمريكي.

وذكر جميل أن مجلس سوريا الديمقراطية ‹مسد› يتخوف من الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا، ولذا اتجهوا إلى موسكو وعقدوا معنا اتفاقا.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close