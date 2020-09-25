رئيس منصة موسكو يكشف النقاط التي طرحها جيفري خلال لقاءاته بغربي كوردستان

كشف رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية الموالية لروسيا، قدري جميل، اليوم الخميس، عن خمس نقاط طرحها جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، خلال الاجتماعات التي عقدها مؤخراً مع القوى السياسية الكوردية السورية في غربي كوردستان (شمال سوريا).

كشف رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية الموالية لروسيا، قدري جميل، اليوم الخميس، عن خمس نقاط طرحها جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، خلال الاجتماعات التي عقدها مؤخراً مع القوى السياسية الكوردية السورية في غربي كوردستان (شمال سوريا).

وقال قدري جميل في تصريحات إعلامية، إن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، قال:

1- لن نسمح للأتراك بإعادة ما حدث في سرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض)، أو الاستحواذ على أرضٍ جديدة، تحت طائلة العقوبات.

2- التعجيل بالاتفاق الكوردي – الكوردي، لأننا ذاهبون إلى معارضة جديدة وقوية خارج إطار الائتلاف.

3- لا نعمل على إعطاء حكم للكورد، ونحن مع وحدة سوريا مع الحفاظ على حقوق الكورد.

4- فك الارتباط مع حزب العمال الكوردستاني PKK.

5- البنود أعلاه استراتيجية أمريكية لاعلاقة لها بقدوم أو بذهاب رئيس أمريكي.

وذكر جميل أن مجلس سوريا الديمقراطية ‹مسد› يتخوف من الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا، ولذا اتجهوا إلى موسكو وعقدوا معنا اتفاقا.