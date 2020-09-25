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محافظة في اقليم كوردستان تعتذر عن استقبال مصابي كورونا من خارج حدودها

اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة في اقليم كوردستان يوم الجمعة عن عدم قدرة مراكزها الطبية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد على استيعاب مرضى الوباء من خارج الحدود الادارية للمحافظة.

وقالت المتحدثة باسم المديرية الدكتور شاناز نقشبندي في بيان  انه “جراء امتلاء ردهات كورونا في مستشفى “الوفاء”، ومستشفى مصابي القصف الكيمياوي نعتذر حاليا عن استقبال المستشفيين للمصابين بالفيروس من خارج حدود ادارة محافظة حلبجة”.

واستدركت المتحدثة بالقول انه “فقط عبر استمارة احالة المريض، وبعلم مديريات الصحة العامة في خارج حدود المحافظة نستقبل المصابين في مراكز علاج كورونا في حلبجة”.

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