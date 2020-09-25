مصرف الرشيد يجري تعديلا على شروط سلفة الزواج

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن اجراء تعديل على احد شروط سلفة الزواج، فيما اشار الى زيادة المدة المقررة لعقد الزواج لسنة وستة أشهر بدلا من سنة وشهرين.

وقال المصرف في بيان تقرر “زيادة المدة المقررة لعقد الزواج للمتقدمين للحصول على سلفة الزواج والبالغة عشرة ملايين دينار والتي كان معمول بها سابقا، اي ( السنة وشهرين) وتمديدها الى ( سنة وستة اشهر) اعتبارا من تاريخ عقد الزواج والعقود التي تمت قبل ٢٠٢٠/٣/١”.

وأشار المصر إلى أن “هذه الفترة منحت بسبب ظروف جائحة كورونا وغلق بعض فروع المصرف أثناء حظر التجوال وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستفادة من تلك السلفة”.