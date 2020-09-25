وزير الداخلية يستثني الملاكات الطبية من إجراءات دوائر الوزارة

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، استثناء الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة الخدمية، وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.

وقال مكتب الغانمي، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي استثنى الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة الخدمية عند مراجعتهم لها وتسريع تلك الإجراءات وتبسيطها وبما يضمن انجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن”.

وأضاف المكتب في بيان أن “ذلك جاء على خلفية جولة الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه”.

وشدد الغانمي، بحسب البيان، على “ضرورة أن تقوم دوائر المرور بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عنهم وبما يضمن حفظ كرامة وحقوق المواطنين ضمن القانون”.