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العمليات المشتركة تعلن عن أسلوب جديد لإنهاء ملف الحدود العراقية- السورية

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عن أسلوب جديد لإنهاء ملف الحدود العراقية – السورية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن القيادة قولها، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بضرورة إنهاء ملف الحدود العراقية- السورية”.

واضافت ان “هناك أسلوب جديد لإنهاء ملف الحدود العراقية- السورية”، مؤكدة ان “الآلية ستتضمن الشروع بإقامة أسيجة وكاميرات حرارية”.

واشارت القيادة، الى “وجود طفرة نوعية في الجهدين الأمني والاستخباري”، مؤكدة ان “الأمن الوطني ألقى القبض على الإرهابيين المشرفين على مجزرة البونمر”.

وبينت انه “تم القبض على والي داعش الذي كان يحاول تسلم مركز كبير في بغداد”.

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