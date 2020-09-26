الكهرباء تعلن إضافة ثلاثة آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن قرب إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة أحمد موسى العبادي قوله، إن “وزارة الكهرباء تعمل على إدخال ما يقارب 3000 ميكا واط جديدة إلى المنظومة من خلال وحدات ومحطات إنتاج ستدخل للعمل قريبا، وستكون من ضمن الاستعدادات للعام الجديد”.

من جانبه، أشار العبادي إلى أن الجانب الأميركي مدد إعفاء العراق 60 يوماً لاستيراد الغاز، مبينا أن “الإدارة الأميركية ترى الإعفاء فرصه للعراق أن يعمل على تأهيل حقول الغاز وضمان خطة وقودية لتشغيل محطات الإنتاج”.

وأكد الناطق باسم الكهرباء، “العمل على تنويع مصادر الطاقة كالمضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار”.