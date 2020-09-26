امانة بغداد تزيل تجاوزات تعرقل أعمال إصلاح تخسف بمنطقة النهضة

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، ازالة تجاوزات تعرقل أعمال إصلاح تخسف بمنطقة النهضة باسناد قوة من حراسات وامن الأمانة.

ونقل بيان للامانة إن “بلدية مركز الرصافة وبالتنسيق مع القوات الامنية ازالت عدداً كبيراً من التجاوزات الجسيمة المتمثلة بمحال الخردة والحديد والمعدات على مسار خط بغداد الناقل لمياه الصرف الصحي والامطار بمنطقة النهضة وكانت تعيق عملية اصلاح التخسف الحاصل فيه”.

واضاف البيان ان “دائرة مجاري بغداد تعمل على اصلاح التخسف الحاصل في الخط الرئيس الذي سيخدم حال اكماله اكثر من (١٠) محلات سكنية بجانب الرصافة لاسيما المناطق القديمة وسط العاصمة التي كانت تعاني في المواسم السابقة اثناء سقوط الامطار”.