(بالصور) للمرة الثانية .. محاولة اغتيال قيادية في ‹قسد› بريف الحسكة

نفذ مجهولون، مساء اليوم الجمعة، هجوماً على سيارة تقل قيادية في قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› في ريف الحسكة بغربي كوردستان (شمال سوريا)، وأنباء عن إصابتها بجروح بليغة.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش أطلقوا النار على سيارة ليلوى العبدلله، القيادية في ‹قسد› على طريق الخرافي بين مدينتي الشدادي ودير الزور، وأنباء عن إصابتها بجروح بليغة، إضافة إلى إصابة سائقها.

وكانت ليلوى العبدالله قد تعرضت في 15 من شهر سبتمر/ أيلول الجاري إلى محاولة اغتيال فاشلة في ريف الحسكة.

وشهد ريف دير الزور مؤخراً عمليات مماثلة استهدفت قيادات ومسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية.