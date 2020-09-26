بسبب مخالفتين.. الزراعة تعيد منتجات ألبان سعودية الى بلد المنشأ

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن إعادتها ارسالية من الأجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية الصلاحية نتيجة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ومخالفة شروط الاستيراد.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن “المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرة البيطرة قام بفحص ارسالية كانت تمثل الاجبان والقيمر وكميتها ( ٢٣ ) طن، فضلا عن تدقيق أوراق الإرسالية ليتبين وجود ( ٥ ) طن من الاجبان والقيمر منتهية الصلاحية من خلال مضي ثلث مدة الانتاج وهذا يتنافى مع تعليمات دائرة البيطرة التي تعتبر ها منتهية الصلاحية”.

واكد النايف، أن “الارسالية السعودية المنشأ تم اعادتها لانها منتهية الصلاحية اولا، اضافة الى عدم وجود موافقة رسمية بشأن أستيرادها ، مما تطلب إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ”.