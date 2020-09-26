بسبب مخالفتين.. الزراعة تعيد منتجات ألبان سعودية الى بلد المنشأ

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن إعادتها ارسالية من الأجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية الصلاحية نتيجة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ومخالفة شروط الاستيراد.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن “المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرة البيطرة قام بفحص ارسالية كانت تمثل الاجبان والقيمر وكميتها ( ٢٣ ) طن، فضلا عن تدقيق أوراق الإرسالية ليتبين وجود ( ٥ ) طن من الاجبان والقيمر منتهية الصلاحية من خلال مضي ثلث مدة الانتاج وهذا يتنافى مع تعليمات دائرة البيطرة التي تعتبر ها منتهية الصلاحية”.
واكد النايف، أن “الارسالية السعودية المنشأ تم اعادتها لانها منتهية الصلاحية اولا، اضافة الى عدم وجود موافقة رسمية بشأن أستيرادها ، مما تطلب إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ”.