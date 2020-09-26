بيان جديد من الرافدين يتعلق بقروض الـ50 مليون للبناء والترميم

أعلن مصرف الرافدين، السبت، أن التقديم على قروض البناء والترميم للموظفين والمواطنين يكون عبر فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تم توجيه الفروع بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين”.

وأوضح، أن “قروض البناء في قطعة أرض للموظفين والمواطنين تصل إلى 50 مليون دينار، كذلك فان قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ 50 مليوناً، في حين يتم منح المواطن 30 مليون دينار”، داعيا المواطنين والموظفين إلى “مراجعة فروع المصرف للاستفادة منها”.