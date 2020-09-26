بيان من المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي… يدعو الى مساندة الشعب المصري

بيان من المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) يدعو الى مساندة الشعب المصري في نهضته المباركة ضد الظلم والطغيان

وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم هو ٢٥ أيلول/سبتمبر (جمعة الغضب) هي دعوة لتعزيز ثورة الشعب المصري العظيم، ضد جزاره الصهيوني الغادر (سي سي) وحاضنته (اتفاقية كامب ديفيد) الجائرة، ركن (صفعة الغدر) الأمروصهيونية الخائبة.

فلتكرس كل الطاقات، ولترفع كل الأصوات بهذا الاتجاه، حتى النصر لمصر، وكنس المؤامرات الخيانية التطبيعية، والثأر لسليماني والمهندس، ولسائر شهداء القدس والمقاومة، ولتطهير العراق وافغانستان وكل المنطقة من الوجود الصهيوامريكي الهدام.

بهذه المناسبة نحيي جميع أحرار مصر ومثقفيه، لاسيما علماء الأزهر المتقين، وقواد الجيش الأحرار ونشيد بعزمهم كالعهد بهم، للانضمام إلى حراك الشعب المصري المظلوم ضد جلاديه العملاء المرتدين، لاقتلاع الفساد والمفسدين من جذوره.

(وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) الحج:40.

مكتب الإمام الخالصي

7 صفر الخير 1442هـ

25 أيلول 2020م