خلال ستة اشهر.. الشرطة المجتمعية تعيد 75 فتاة هاربة من المنزل

أعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة، عن رصد ومعالجة 270 حالة عنف اسري خلال النصف الأول من عام 2020، بينها إعادة 75 فتاة هاربة من منزل ذويها.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في بيان “قسمنا تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري مئات المناشدات عبر الخط الساخن المجاني (497)، أو عبر البريد الالكتروني لصفحة الشرطة المجتمعية العراقية الرسمية، تتناول الكثير منها حالات عنف أسري”.

وبيّن العطية، أن “من بين تلك الحالات رصدنا (100) حالة عنف وقعت بحق النساء، و (123) حالة عنف كان ضحيتها أطفال”، مشيراً الى أن “المجتمعية تمكنت من إعادة (75) فتاة هاربة من منزل ذويها بسبب، فضلاً عن إعادة (40) طفلاً لذات السبب”.

وألمح العطية إلى أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من منع (23) شخصا من الانتحار بسبب العنف الأسري الواقع عليهم. وأضاف، “تمكنا بفضل جهود مفارزنا ومنتسبينا من تحقيق العدالة التصالحية لـ (188) حالة بين الأزواج، وحل مشاكلهما بالطرق السلمية حفاظاً على نسيج الأسر وترابطها الاجتماعي”.

إلى ذلك، أوضح العميد غالب العطية، أن “مئات حالات العنف الأسري تمت إحالتها إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة ومراكز الشرطة والمحاكم بناء على رغبة المعنف”.