د.اياد علاوي يعزي آل الحكيم وابناء شعبنا العراقي الكريم بوفاة اية الله سماحة السيد محمد حسين الحكيم

يتقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى اسرة آل الحكيم الكريمة، والى ابناء شعبنا العراقي بوفاة سماحة العلامة السيد محمد حسين الحكيم .

لقد فقدت الحوزة العلمية بهذا المصاب احد ابرز رجالاتها واساتذتها ممن تميزوا بمواقفهم الوطنية في مقارعة الديكتاتورية، ونهجهم الداعي لترسيخ اسس ومبادئ الاخوة والتعايش المشترك .

خالص التعازي والمواساة لسماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم ولسماحة السيد عمار الحكيم ولآل الحكيم واسرة الفقيد بهذا المصاب، سائلين المولى جلّ وعلا ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

المكتب الاعلامي لمكتب الدكتور اياد علاوي

26 ايلول 2020