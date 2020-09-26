ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي .. قرار من ديزني بإرجاء طرح فيلمين

أرجأت شركة ديزني طرح فيلم الأبطال الخارقين “بلاك ويدو” (الأرملة السوداء)، وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرغ “وست سايد ستوري” (قصة الحي الغربي) إلى عام 2021.

ويوجِّه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي، الذين كانوا يأملون عودة الإقبال على السينما في أواخر العام الحالي.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام للعام الحالي، وأرجئ طرح “بلاك ويدو” لمدة ستة أشهر إلى مايو 2021، في حين تأجل طرح فيلم سبيلبرغ، المأخوذ عن مسرحية برودواي الغنائية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، لمدة عام إلى ديسمبر 2021. ومن بين الأفلام المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند “نو تايم تو داي” (لا وقت للموت)، والمقرر طرحه في 20 نوفمبر المقبل، و”ووندر وومان 1984″ (المرأة الأعجوبة 1984)، الذي تأجل طرحه إلى 25 ديسمبر المقبل.