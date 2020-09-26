عادل إمام رداً على الشائعات : أموت عشان ترتاحوا؟

أبدى الفنان القدير عادل إمام انزعاجه من حديث البعض عن اعتزاله بسبب حالته الصحية، مؤكدا أنه لايزال يستطيع الوقوف أمام الكاميرا، لكن بمعدل ساعات أقل من الماضي.

وسخر إمام، في تصريح صحافي، من الشائعات التي تثار حوله من آن لآخر، بشأن صحته تارة ووفاته تارة أخرى، بقوله: «ظهرنا مش عاجب اختفينا مش عاجب أروح أموت بجد عشان ترتاحوا».

وأكد أنه لن يتخذ قرارا بالاعتزال طالما كان على قيد الحياة، متابعا: «هفضل أمثل لحد آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك»، مطمئنا الجمهور على حالته الصحية، وأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم.

وأوضح أنه يدرس الظهور في مهرجان الجونة السينمائي المقبل، حيث تلقى دعوة لحضور المهرجان، مضيفا أن الجونة تمتاز بأجواء ساحرة، ويجب الذهاب إليها، كما أنها تتمتع بتباعد اجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا. يذكر أن آخر ظهور للفنان عادل امام كان من خلال مسلسل «فالنتينو»، الذي تم عرضه رمضان الماضي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.