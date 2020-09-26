عالية نصيف تطالب وزير الصناعة بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى عبر الكويت

طالبت النائبة عالية نصيف وزير الصناعة بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى عبر منفذ صفوان الحدودي، مثمنة جهوده في محاربة الفساد داخل الوزارة، مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل وفتح تحقيق في القضية .

وقالت في بيان اليوم :” ان إلحاح شركة البيادر البيضاء للمقاولات العامة وشركة سكب للتجارة العامة وقيامهما بتوسيط بعض السياسيين لغرض استحصال موافقة لتصدير الحصى والجلمود والسبيس عبر منفذ صفوان الحدودي مثير للريبة، فهل نفدت المواد التي تستخدمها الكويت في طمر ساحلها المقابل للعراق؟ وهل انجز طمر جزيرة فيشت العيج بالحصى لتشكيل جزيرة اصطناعية لتغيير معالم الحدود البحرية بعد اتفاقها مع بعض الساسة على حصر الحدود العراقية وتضييقها؟ أم أن حيتان الفساد في العراق تذكرت بأن هناك شيء لم تسرقه وهو الحصى، فقد بقي الحصى فقط لم يُسرق؟ “.

وأضافت نصيف :” في الوقت الذي نشيد فيه بجهود وزير الصناعة والمعادن السيد منهل عزيز في تطهير الوزارة من الفساد والسعي للنهوض بالصناعة الوطنية، نطالبه برفض طلبات هؤلاء بتصدير الحصى عن طريق الكويت وعدم الرضوخ لطلبات السياسيين بهذا الخصوص، كما نطالب رئيس الوزراء بالتدخل وفتح تحقيق في القضية “.