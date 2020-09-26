كومان يرد على ميسي ويتحدث عن بديل سواريز

رد المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على انتقادات القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي شنها بعد انتقال لويس سواريز لأتلتيكو مدريد.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة وفياريال: ”ليس لدي أي شيء عن ميسي، كان يتدرب بصورة طبيعية صباح اليوم“.

وأضاف: ”أتفهم غضب ميسي ومن الطبيعي أن ينزعج لرحيل صديقه عن الفريق“.

وكتب ميسي، أمس الجمعة، على حسابه في موقع ”إنستغرام“ مودعا سواريز: ”سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر مواجهتك، لم تكن تستحق أن تُطرد، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وحققت أشياء مهمة على المستوى الجماعي والفردي، لم تكن تستحق الطرد كما فعلوا، ولكنني في الحقيقة لم أعد أتفاجأ من شيء في هذه المرحلة“.

وبسؤاله عن بديل سواريز وإن كان برشلونة سيتعاقد مع لاوتارو مارتينيز أم ممفيس ديباي، أجاب كومان: ”كل شيء يمكن أن يحدث، لكن كما قلت أركز على ما لدي من لاعبين في الوقت الحالي“.

وتحدث كومان عن تفاصيل المحادثة الهاتفية مع سواريز، والتي أبلغه من خلالها بأنه لن يكون ضمن خططه وقال: ”يعتقد الكثيرون أنني الشخص السيئ في هذا الفيلم، ولكن الأمر ليس كذلك“.

وأكمل: ”عبرت خلال المكالمة عن احترامي وتقديري لسواريز، ولكنني أخبرته بأنه سيكون من الصعب مشاركته في المباريات، ولكن إذا بقي سيكون ضمن القائمة“.

وواصل لاعب برشلونة السابق: ”قبل توقيع العقد مع برشلونة كانت الإدارة تفكر في بعض القرارات منها رحيل سواريز، لذلك هناك احترام متبادل بيني وبين اللاعب وكل ما حدث أننا تحدثنا بوضوح عن مستقبله، ولهذا عندما سنحت له الفرصة للانتقال لأتلتيكو مدريد وافقنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل“.

وسجل سواريز 198 هدفا وصنع 109، في 283 مباراة مع برشلونة خلال 6 مواسم، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني.