مركز متخصص يدعو الاتصالات لوضع تسعيرة جديدة للانترنت

دعا “مركز التطوير الرقمي” (DDC)، الجمعة، وزارة الاتصالاتالى وضع تسعيرة جديدة لللانترنت تنعكس على جودة الخدمة، ترافقها شؤون تنظيمية لتوفير الخدمات التي اصبحت محورا مهما وعصبا حيويا.

وقال المركز في بيان إن “ما قامت به مؤحرا وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وبمساندة الجهات الامنية، بمنع عمليات تهريب سعات الانترنت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تقنن الموارد وتوفير سعات اكبر الامر الذي ينعكس ايجابا على توفير افضل الخدمات”.

وشدد المركز على ضرورة، ان “تكون هناك خطوات مهمة اخرى تتمثل بقيام وزارة الاتصالات باعلان تسعيرة جديدة تنعكس على جودة الخدمة بأسعار تنافسية ترافقها شؤون تنظيمية لتوفير الخدمات التي اصبحت محورا مهما وعصبا حيويا”.

واوضح، ان “تهريب سعات الانترنت ينعكس سلبا على توفير خدمات تناقل البيانات الى المستهلكين النهائيين واصحاب المصلحة ولما كانت عملية تهريب السعات تتم من خارج العراق الى داخله باسعار اقل من الاسعار المعلنة من قبل وزارة الاتصالات الامر الذي شجع الكثير من الشركات على القيام بعملية التهريب من المناطق الشمالية باتجاه المناطق الجنوبية والوسطى الامر الذي انعكس سلببا على محورين مهمين: الاول توفير الخدمات للمواطنين. والثاني: انعكس سلبا على واردات الدولة”.

واشار الى، ان “خدمات تناقل البيانات تمثل محورا مهما من محاور الحياة ولها تاثير مباشر على العصب الاقتصادي للدول والحكومات نظرا لتزايد الحاجة والطلب في ظل التطور التكنولوجي السريع الحاصل في كافة مرافق الحياة”.