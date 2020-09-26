مصرف الرشيد: فترة إمهال ثلاثة أشهر لتسديد أقساط سلف الموظفين

أعلن مصرف الرشيد، السبت، منح فترة إمهال ثلاثة أشهر لتسديد أقساط المستفيدين من سلف الموظفين، مبيناً أن السلف تصل إلى 10 ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “المصرف منح للموظفين فترة إمهال تصل إلى ثلاثة أشهر لتسديد هذه الأقساط”.

وأضاف، أن “تسديد الأقساط يبدأ من الشهر الرابع بعد استلام السلفة على أن تستقطع الفوائد فقط من دون القسط”، مبيناً أن “السلفة منحت الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف سلف والتي تصل إلى 10 مليون دينار”.

يذكر أن مصرف الرشيد قام منح سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.