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نجوى كرم تشوّق الجمهور لـThe Voice Senior: “انتهى وقت الإنتظار”

أعربت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن حماسها لانطلاق عرض الموسم الأوّل من برنامج The Voice Senior “ذا فويس سينيور” الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

ونشرت نجوى صورًا كانت قد التقطت لها أثناء تصوير الإعلان الدعائي الخاص بالبرنامج وعلّقت عليها بالقول: “انتهى وقت الإنتظار! أخيرًا، سيتم عرض ذا فويس سينيور في 7 أكتوبر.. ترقبونا”.

وينطلق عرض برنامج The Voice Senior بموسمه الأوّل في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل على قناة MBC1، بمشاركة النجوم – المدرّبين: نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.

وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.

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