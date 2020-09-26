وفاة عميد أسرة الحكيم في النجف

توفي، اليوم السبت، الشخصية الدينية الشيعية آية الله محمد حسين الحكيم، في محافظة النجف جنوب العراق.

ومحمد حسين الحكيم هو عميد أسرة آل الحكيم، التي ينتمي إليها رئيس تيار ‹الحكمة› وتحالف ‹عراقيون› عمار الحكيم.

وقال عمار الحكيم في بيان نعى فيه محمد حسين الحكيم: «تلقينا بألم وأسف بالغين نبأ رحيل العالم الرباني سماحة آية الله المجاهد الزاهد السيد محمد حسين الحكيم إمام مسجد السهلة المعظم في مدينة الكوفة .. وفيما نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته فإننا نسأله تبارك وتعالى أن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».