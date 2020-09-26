وكيل امير الايزيديين : نعتز ونفتخر بيوم الاستفتاء .. واستقلال كوردستان ضمانة للايزيديين

في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان في الـ 25 من سبتمبر/أيلول 2017 ، قال وكيل امير الايزيديين في كوردستان والعالم ، اليوم الجمعة ، ان شعب كوردستان ولاسيما الايزيديون في شنكال عبروا بطريقة سلمية وديمقراطية عن تأييدهم لاستقلال كوردستان والدولة الكوردية المستقلة عبر التصويت بـ”نعم” في استفتاء الاستقلال في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول 2017 .

الأمير جهور بك وكيل امير الايزيديين في كوردستان والعالم لشؤون العلاقات ، قال ان ” موقع الايزيديين سيقوى بالتأكيد في ظل الدولة الكوردية المستقلة متى ماتم إعلانها وسيضمنون بأنهم لن يتعرضوا لحملات إبادة جديدة كالتي تعرضوا لها عبر تأريخهم” ، مضيفاً ان ” الايزيديين في شنكال عبروا بطريقة سلمية وديمقراطية عن تأييدهم لاستقلال كوردستان والدولة الكوردية المستقلة في استفتاء الاستقلال في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول 2017 عبر التصويت بـ”نعم” للاستقلال ” ، مردفاً ” نعتز ونفتخر بذلك اليوم التأريخي”.

وكيل امير الايزيديين في كوردستان والعالم ، تابع بالقول ” حلم شعبنا في الحرية والاستقلال حلم ازلي وسيبقى حياً الى الابد ، الى ان يتحقق ” ، مبيناً ” سيأتي اليوم الذي يكون هناك دولة كوردية مستقلة وشنكال ستكون واحدة من محافظات هذه الدولة “.

وكان إقليم كوردستان قد اجرى استفتاءً على الاستقلال في الـ 25 من سبتمبر / ايلول 2017 ، شمل كذلك المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ومنها شنكال (سنجار) ، ونال خيار الاستقلال الاغلبية الساحقة من الاصوات ، حيث صوّت اكثر من 93 بالمئة من المشاركين في العملية لصالح الاستقلال ، غير أن بغداد ردت بقوة غير مبررة وأغلقت مطارات الإقليم وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً على المناطق (المتنازع عليها) واتخذت تدابير عقابية أخرى.