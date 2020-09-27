أربيل: مسرور بارزاني يفتتح العام الدراسي الجديد بإجراءات «استثنائية»

انطلق اليوم الأحد 27 أيلول / سبتمبر 2020، العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 في إقليم كوردستان، وسط إجراءات «استثنائية» بسبب تفشي وباء «كورونا».

وقرع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الجرس في إحدى مدارس قضاء بحركة بمحافظة أربيل، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، بحضور وزير التربية في حكومة الإقليم وعدد من المسؤولين.

مسرور بارزاني عبر خلال المراسم عن سعادته بقرع جرس العام الدراسي الجديد، داعياً الطلبة والتلاميذ إلى بذل أقصى الجهود في سبيل التفوق والنجاح.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن لتفشي وباء «كورونا» تأثير سلبي على قطاع التربية والتعليم والاقتصاد في العالم أجمع، وإقليم كوردستان لم يكن بمنأى عن تبعات ذلك.

وقال بارزاني: «أعددنا خطة لتطوير قطاع التربية والتعليم في إطار برنامج عملنا الذي نعمل من خلاله على الحد من الأزمات وخفض آثارها السلبية».

وأضاف، إنه تقرر اعتماد التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية ما عدا طلاب الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي)، وذلك بُغية الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التدريسية.

وأكد أن لدى الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعليمي مثل بقية القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي في العالم انعكس سلباً على إقليم كوردستان أيضاً، وقال: «لكنه لم يوقفنا، وسنواصل تنفيذ هذه المشاريع بحسب الإمكانيات المتاحة».

وبعدها زار رئيس الحكومة العديد من الفصول الدراسية، واطلع على أوضاع الطلبة عن كثب واستمع إلى بعض المداخلات.

ولفت مسرور بارزاني إلى أن الكوادر التعليمية والتدريسية كانت في طليعة من قدموا الغالي والنفيس في سبيل ريادة إقليم كوردستان، وقال: «لا بد أن يحصل الطلبة على تعليم يليق بهم».

بدوره عبر وزير التربية آلان حمه سعيد عن شكره لرئيس الحكومة على تخصيص 540 مليون دينار لتوفير المستلزمات الصحية للمدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة الوباء.

والجدير بالذكر أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.