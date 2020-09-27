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اعتقال رجل وامرأتين أختطفوا شخصين وعذبوهما!

أعلن قسم مكافحة الإرهاب في محافظة كربلاء، يوم أمس، عن تحرير مختطفين اثنين، تم اختطافهما من قبل عصابة تتكون من رجل وامرأتين.

وقال بيان لقسم المكافحة في المحافظة، أنه بعدما بُلغ القسم بوجود حادث خطف لمواطنين اثنين في منطقة (الجاير) بمحافظة كربلاء، استطاع فريق العمل بالتنسيق مع دوريات شرطة النجدة من تحرير المختطفين.

وأضاف البيان، أن الخاطفين الذين ألقي القبض عليهم، وهم رجل وامرأتين، قاموا بتعذيب المختطفين تعذيباً جسيماً من خلال ضربهم ضرباً مبرحاً وتعليقهم في سقف الدار.

وتبين بعد التحقيق، بحسب البيان، أن عملية الخطف تمت بدافع وجود خلاف بين الخاطفين والمخطوفين.

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