الخزعلي: لا نرى مصلحة من استهداف السفارة الأمريكية حالياً

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، إنه نرى ليس من المصلحة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد حالياً.

وذكر الخزعلي في بيان أنه “مع كل الملاحظات المهمة والخطيرة فأننا لا نرى مصلحة في استهداف مبنى السفارة الامريكية حاليا، ليس بسبب أنها هيئة دبلوماسية حالها حال باقي الهيئات الدبلوماسية الاخرى، بل لأن هذا الاستهداف يمكن أن يستغل إعلاميا للمساس بهيبة وسيادة الدولة”.

واضاف أن “الحرب مع العدو المحتل فيها أوراق اخرى لا يحتاج المقاومون الان إلى ورقة استهداف هذا المقر”.

وتابع :”إننا نعتبر تشكيل لجان للتحقيق العلني والرسمي في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية، لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يعجل في خروج قوات الاحتلال، بل على العكس يمكن أن تصب هذه الخطوة في مصلحة الاحتلال الأمريكي، حيث أنه سيشعر بالاطمئنان، وسيعود مرة أخرى للعب دوره التخريبي والتجسسي على المنظومة الأمنية والثقافية والعراقية”.

وأضاف قائلاً: “نعم لا بأس بإجراء تحقيق خاص تقوم به جهات أو شخصيات معروفة بوثاقتها من أجل معرفة الفاعل الحقيقي، وتنبيهه إن كان ينتمي فعلاً إلى أحد فصائل المقاومة، وكشفه وفضحه إذا كان من جهات أخرى تريد خلط الأوراق”.