بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارة الهجرة توزع قرابة (6) الاف حصة اغاثية بين النازحين…

في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (5,878) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات ( العاصمة بغداد و بابل و النجف الاشرف و البصرة ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و أخرى صحية و كسوة ملابس ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كوادر فرعي الوزارة في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة وزعت ضمن الحصة الشهرية (2,843) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمع السيدة مريم العذراء (ع) و مناطق اخرى متفرقة ضمن الرقعة الجغرافية بجانبيها ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة بابل (1,500) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضاء المسيب “ .

و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة النجف الاشرف وزع (1,250) حصة صحية بين النازحين في المحافظة ‏ ، ‏ مشيرا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة البصرة وزع (285) حصة اغاثية بين النازحين في مركز المحافظة و قضاء الزبير”.