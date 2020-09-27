حرب مفتوحة بين السيد الكاظمي والمليشيات المسلحة

دخل العراق في مأزق التأزم الخطير , في محاولة ابتزاز السيد الكاظمي , بمحاولة اللعب بالورقة الامنية والوضع الامني , بأن هذه المليشيات لها القدرة والاستعداد بقيادة الوضع الى التدهور الخطير , وكذلك بضرب المصالح الوطنية العراقية , وتخريب علاقاته العربية والدولية . من خلال القيام بالاعمال الارهابية والتخريبية التي تقوم بها المليشيات المسلحة بدعم كامل من الاحزاب الشيعية , التي وجدت نفسها , غارقة في بحر من المشاكل والازمات , اضافة انها اصبحت مرفوضة ومنبوذة من الشارع الشيعي والسياسي . لذلك تحاول هذه الاحزاب ترميم بيوتها المتهدمة , في اعادة ترتيب اوراقها التي احرقها الشارع السياسي والشعبي , وما ظل في جعبتها غير الابتزاز واللعب بورقة المليشيات المسلحة , بتصاعد الاعمال الارهابية والتخريبية . تصاعد وتيرة الاختطاف والاغتيال لنشطاء الحراك الشعبي , وقصف السفارات والبعثات الدبلوماسية , من قبل خلايا الكاتيوشا , واحداث خروقات أمنية خطيرة تقود الوضع الامني الى التدهور الخطير . وبالتالي تظهر بأن السيد الكاظمي فشل في مهامه , وعجز في ضبط الوضع الامني , واخفق في مواجهة المليشيات في نزع سلاحها وحصره بيد الدولة . وبالتالي تعمل هذه المليشيات الى الاحتقان الخطير في الانقلاب على السيد الكاظمي .



لا احد ينكر ان الوضع الامني معقد يحتاج الى قدرات هائلة في مواجهة هذه المليشيات المدعوة من الاحزاب الشيعية , وهي متغلغلة في نفوذها في مؤسسات الدولة الحيوية والحساسة , بما فيها الاجهزة الامنية , ورسخت الدولة العميقة ( دولة داخل دولة ) بهدف ابقاء العراق هزيلاً وضعيفاً , امام النفوذ والهيمنة الايرانية . وتجد ايران العراق المتنفس الوحيد من الخناق الحصار الدولي الخانق . في تدهور الاقتصاد والعملة الايرانية الى الانهيار والافلاس ( وتصريح السيد روحاني يؤكد ذلك بقوله . بأن ايران خسرت اكثر من 150 مليار دولار بسبب الحصار الدولي ) . ووجدت العراق طوق النجاة لها . في بقاء المليشيات المواليه لها , تتصدر وتتزعم المسرح السياسي العراقي بالنفوذ والهيمنة الكبيرة , وان اي اضعاف لها , مثل تجريدها من سلاحها وتقليم اظافر نفوذها وهيمنتها , يعني اضعاف النفوذ والهيمنة الايرانية في العراق . وهذا ما يفسر وضع العقبات والعراقيل امام المشروع الوطني الاصلاحي الذي تعهد به السيد الكاظمي .



ان الصراع الخطير القائم , أما دفع الامور بأتجاه الابتزاز والذي يقود الى المساومة بين الطرفين . واما الحرب على المليشيات وتقليم اظافرها بنزع سلاحها وحصره بيد الدولة , في سبيل اعادة هيبة الدولة المفقودة , لا يوجد طريق ثالث لحسم الصراع الخطير بين الكاظمي والمليشيات المسلحة .

