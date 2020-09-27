دراسة توضح تأثير كل فيتامين على البشرة حيث ينصح الأطباء وخبراء التغذية دائمًا بنظام غذائي صحي طبيعي غني بالفيتامينات لتعزيز الصحة العامة لكن ما لا نعرفه هو أن جميع هذه الفيتامينات لها تأثير مذهل للحفاظ على نضارة وأناقة البشرة أيضًا.

وذكر موقع “أيول” تقريرًا صحيًا، أبرز هذه الفيتامينات التي تمنحنا بشرة متوهجة، وأبرز مصادرها الطبيعية، بما في ذلك تأثير كل فيتامين على البشرة وهو كالتالي:

فيتامين أ

من المهم جدًا إصلاح الجلد وتجديد خلاياه وحمايتها من أضرار أشعة الشمس، وكذلك منع تكون البشرة الجافة والمتقشرة، يوجد في الأطعمة مثل الجزر والخس والأسماك واليقطين والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبيض.

فيتامين ب

يمنح فيتامين ب البشرة توهجًا ونضارة، ويعرف كمضاد للأكسدة لذلك فهو يساعد على علاج علامات الشيخوخة ومنع ظهورها، وأفضل الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين هي الأرز والبيض ودقيق الشوفان والموز والمشمش والأفوكادو وبذور عباد الشمس والبقوليات.

فيتامين سي

السمة المميزة الرئيسية هي أن فيتامين سي يدخل في عملية تكوين الكولاجين في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، لذلك فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يساهم في ترهل الجلد وظهور التجاعيد.

يمكن العثور على هذا الفيتامين الرائع في الأطعمة مثل الحمضيات والخضروات الورقية واللفت والبروكلي والفلفل والبقدونس والكيوي والطماطم.

فيتامين هـ

تقريبا كل امرأة مصابة بزيت فيتامين إي تدرك تمامًا فوائده، ولكن عندما يتم تناول هذا الفيتامين من مصادر طبيعية، تكون الفوائد أكبر.

يتم تلخيص أهمية هذا الفيتامين بأنه رائع لترطيب البشرة، ويساعد على تقليل الندوب، حيث أنه مكون مهم في العديد من مستحضرات التجميل، كما أنه يحارب الجذور الحرة والبكتيريا والفيروسات الموجودة في الجسم أيضًا.

يمكن العثور عليه في اللفت والسبانخ والفول السوداني وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون والسلمون والطماطم واللحوم الحمراء والمانجو والأفوكادو والمكسرات.

فيتامين ك

قد لا يكون هذا الفيتامين أحد أشهر الفيتامينات، وقد لا تعرف أنه يساعد على تقليل الهالات السوداء وكذلك الكدمات، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام وأمراض القلب، وهي أهم مصادر وهي الكرنب والبروكلي والسبانخ والخس والخضروات الورقية واللحوم والبيض.