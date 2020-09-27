فيروس كورونا يزداد شراسة في دهوك

أعلنت صحة دهوك في اقليم كوردستان، يوم السبت، زيادة نسبة الوفيات بين مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة دهوك نزار عصمت، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضره مراسل شفق نيوز، إن “نسبة الوفيات في دهوك قد ازدادت ووصلت الى 2%”، عازياً ذلك الى “زيادة اعداد الاصابات في الاونة الاخيرة في عموم المحافظة، اضافة الى تاخر عدد من المصابين في تلقي العلاج”.

وأوضح عصمت، الذي عقد مؤتمره عقب اجتماع مع مدير ورؤرساء اقسام مستشفى ازادي العام، وبحضور محافظ دهوك علي تتر، أن “ادارة المحافظة ستدعم مشروع تجهيز عشرين غرفة للعناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا، وزيادة الكوادر الصحية في مستشفى ازادي الذي يستقبل مصابي الفيروس”.

وتابع مدير صحة دهوك حديثه بالقول أن “محافظ دهوك اوعز بتذليل العقبات امام توفير الاوكسجين وزيادة معامل الاوكسجين في المستشفيات”.

يذكر أن 568 طبيباً ومنتسباً صحياً اصيبوا بفيروس كورونا في دهوك، توفي اربعة منهم بينهم طبيب.